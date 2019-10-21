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حوادث

ضبط 1154 مخالفة مرورية في الفيوم

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:01 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدى و شيماء حسين
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شنت الأجهزة الأمنية بالفيوم عدة حملات أمنية وانضباطية مكبرة لضبط الهاربين والخارجين عن القانون وحائزي المواد المخدرة.

أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- عن ضبط سلاح ناري، 55 قضية تموينية، 1154 مخالفة مرورية، تنفيذ 479 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط في الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.

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