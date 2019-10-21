تنفيذ 551 حكمًا قضائيًا في بني سويف

شنت الأجهزة الأمنية في بني سويف عدة حملات أمنية وانضباطية مكبرة لضبط الهاربين والخارجين عن القانون وحائزي المواد المخدرة.



أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- عن ضبط قضية اتجار بالمخدرات، 30 قضية تموينية، 802 مخالفة مرورية، تنفيذ 551 حكمًا قضائيًا متنوعًا.



يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.