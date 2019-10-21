تنفيذ 510 أحكام قضائية في الغربية

واصلت الأجهزة الأمنية بالغربية شن حملات أمنية وانضباطية مكبرة لضبط الهاربين والخارجين عن القانون وحائزي المواد المخدرة.



أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- عن ضبط سلاح نارى، 3 قضايا اتجار بالمخدرات، 50 قضية تموينية، 828 مخالفة مرورية، تنفيذ 510 أحكام قضائية متنوعة.



يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط في الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.