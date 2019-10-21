أكرم حسني يستعد لطرح أغنية جديدة

انتهى الفنان أكرم حسني من تصوير فيديو كليب جديد لأغنية، من المقرر طرحها مطلع نوفمبر المقبل، على اليوتيوب، حيث يقدمها بشكل الاسكيتش الكوميدي.



من جهة أخرى، يستعد "حسني" لتقديم عمل سينمائي مع المخرج الكبير شريف عرفة، حيث بدأ التحضير له وجار ترشيح باقي أبطال العمل والتعاقد معهم لبدء تصوير أحداث الفيلم في منتصف نوفمبر المقبل، وهو يناقش إحدى القضايا الهامة لكن بطريقة كوميدية.



وكان آخر أعمال أكرم حسني مسلسل "الوصية" الذي قدمه رمضان قبل الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وشارك فيه بجانب الفنان أحمد أمين.