سقوط عاطل بـ200 جرام حشيش في السحر والجمال

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال، بحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.



أكدت التحريات اتجار عاطل، سبق اتهامه في قضية مخدرات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية، في المواد المخدرة، متخذًا من المدينة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه بمنطقة سكنه بدائرة القسم، وبحوزته 200 جرام حشيش وسلاح أبيض "كتر" ومبلغ مالي وهاتف محمول.



وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.