حبس عامل ألقى طليقته وطفلته في النيل بقنا

قررت النيابة العامة في قنا، اليوم الاثنين، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإلقاء طليقته وطفلته في مياه نهر النيل، مما أدى إلى وفاة الطفلة ونجاة والدتها من الموت غرقًا، بمركز أبوتشت شمالي قنا.



كان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بضبط "حسام. ا. م"، 24 عامًا، عامل، لاتهامه بإلقاء طليقته وطفلته في النيل.



وكشفت تحريات المباحث الجنائية عن أن المتهم كانت تربطه علاقة غير شرعية مع طليقته "ع. ش"، 19 عامًا، حتى حملت منه سفاحًا قبل أن يتزوجها، بعد تدخل وسطاء خير أقنعوه بأنه لا بد أن يتزوجها، وعقب إتمام عقد الزواج طلقها، ثم ارتكب جريمته.