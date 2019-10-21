رصد 221 مخالفة سير بدون ترخيص

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 221 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، 5 دراجات نارية مخالفة، و32 مخالفة شروط الترخيص.



يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.