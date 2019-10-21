"مستقبل وطن" ينظم ندوة لمحو الأمية فى بورسعيد

عقدت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن، ندوة موسعة بمقر أمانة الحزب ببورسعيد، ضمن فعاليات مبادرة "أنتِ عظيمة" التي دشنتها أمانة المرأة المركزية برئاسة النائبة رشا رمضان أمين عام المرأة بالحزب.



وذلك بحضور الدكتور عاشور العمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، وبسام زايد رئيس الهيئة العامة للكبار بمحافظة بورسعيد، وبحضور عادل اللمعي أمين الحزب ببورسعيد وأعضاء هيئة مكتب المحافظة، وهيئة مكتب أمانة المرأة وأمينات الأقسام ببورسعيد.



دارت الندوة حول عدة محاور، وهي ما هو الشخص الأمي، مصادر الحصول على بيانات عن الأفراد الأميين الذين يمكن محو أميتهم، الأماكن التي يمكن استخدامها أثناء الدراسة والإمكانات المتاحة للدارسين من كتب وأدوات ومناهج للمشاركة في محو أميتهم، ودعا إلى ضرورة توعية الأهالي بمحو الأمية ودفعهم للالتحاق بفصول محو الأمية، وأن هنالك تحفيزا للمعلم وللمتعلم من يحصل على شهادة محو الأمية بعد إجراء الاختبار له.



قال الدكتور عاشور عمري، إن نسب الأمية انخفضت في مصر إلى 18% عن العام الماضي، مشيرا إلى محاولة الهيئة توفر للدارس تعليم صنعة أو مهنة حرفية أو يدوية بفصول محو الأمية حتى يستطيعوا أن يصلوا للمرحلة الجامعية وما بعد الجامعية، مشيرا إلى أن نسبة الأمية ببورسعيد لا تتعدى 15% من سكان المحافظة.



أعلن عاشور العمري، خلال ندوته اليوم، توقيع برتوكول تعاون مع حزب مستقبل وطن، لتقديم شهادات استثمار للأميين الدارسين فى فصول محو الأمية عند تسلم الشهادة، مشيرًا إلى أن قيمة الشهادة تصل إلى 250 جنيها قابلة للزيادة، موضحًا أن الهدف من تقديم شهادات استثمار هو جذب الدارسين لفصول محو الأمية وتعليم الكبار.



وأكدت شيماء بهير، أمينة المرأة بقسم الشرق على ضرورة التكاتف والتعاون من الجميع للمحاولة بقدر الإمكان للقضاء على ظاهرة الأمية التي تؤثر بشكل سلبي على مستقبل البلد.



وفي سياق متصل أعرب عادل اللمعي، أمين حزب مستقبل وطن ببورسعيد، عن فخره بأن محافظة بورسعيد من أولى المحافظات الرقمية في مصر وأولى المحافظات التي تطبق بها منظومة التأمين الصحي.



وأشار "اللمعي" إلى من أولويات الحزب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى مجالات التعليم، والصحة، والثقافة، والبيئة، ورفع الوعى، انطلاقا من مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن مواجهة قضية الأمية لا تقل فى أهميتها عن قضية مواجهة الإرهاب.



ودعا اللمعي الحضور إلى التوسيع في طرق محو الأمية، عن طريق تعليم وتدريب الأميين على الصناعات والحرف الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب محو أميتهم الكتابية والقرائية.