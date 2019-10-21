تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، الإثنين، تجديد حبس متهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1358 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.



وأسندت النيابة للمتهم اتهامات تتعلق بالانضمام ومشاركة جماعة إرهابية؛ لتحقيق أهدافها وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية؛ بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون؛ بهدف الإخلال بالنظام العام.