جامعة دمياط تنظم احتفالية بذكرى أكتوبر

نظمت جامعة دمياط، احتفالية بنصر أكتوبر 73، بحضور الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، حاضر خلالها اللواء ناجي شهود الخبير الاستراتيجي والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، وهو أحد أبطال حرب أكتوبر.



كما حضر اللقاء الدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية، والدكتور حمدان ربيع نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أسامة زيدان عميد كلية التربية النوعية والمشرف على تنظيم الندوة التثقيفية، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب برئاسة محمد رفعت.



كما حضر الندوة عدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجهاز الإداري، لمتابعة ومعرفة بعض المعلومات عن الحرب والتاريخ السياسي للمنطقة.



وعلى هامش الندوة تم افتتاح معرض فني لمشغولات الطلاب، كما تم استكمال حلقة جديدة من سلسلة برنامج المميزون، والذي اطلقة رئيس الجامعة منذ توليه رئاسة الجامعة، حيث كرم السيد دعدور رئيس الجامعة، المميزين من أعضاء الجهاز الإداري الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه.