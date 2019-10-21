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حوادث

رصد 2205 مخالفات رادار

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:47 ص
جريدة الدستور
عمرو المزيدى و شيماء حسين
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- عن ضبط 2205 مخالفات تجاوز السرعة المقررة.

يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين؛ لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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