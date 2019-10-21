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ضبط 5163 مخالفة مرورية متنوعة
الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:46 ص
عمرو المزيدى و شيماء حسينطباعة
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.
أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- عن ضبط 5163 مخالفة مرورية متنوعة.
يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين؛ لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- عن ضبط 5163 مخالفة مرورية متنوعة.
يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين؛ لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.