التحقيق مع أبطال فيديوهات تعاطي المخدرات أمام مدرسة

تباشر نيابة الزيتون، الإثنين، التحقيق مع أبطال فيديوهات تعاطي المخدرات أمام إحدى المدارس، حيث أمرت بإجراء تحليل دم للمتهمين لبيان نسبة تعاطيهم المخدرات.



وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا مفاده رصد تداول 3 مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على لقطات لـ3 أشخاص حال تعاطيهم المواد المخدرة داخل دراجة بخارية "توك توك".



بالفحص تبين أن المقاطع المتداولة تم تصويرها بشارع دار السعادة أمام مدرسة أمون دائرة قسم شرطة الزيتون، وتم تحديدهم بمعرفة ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بقيادة الرائد أحمد صبرى معاون المباحث وتبين أنهم كل من "محمد. أ" 18 سنة، عاطل، "أحمد. م" 18 سنة، سائق توك توك، و"عبدالعزيز. ع. ع" 31 سنة، موظف.



بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم وبحوزتهم دراجة بخارية "توك توك" ملك الثاني والمستخدم في الواقعة، كمية من الحشيش المخدر وزنت 6 جرامات.



وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطي وأضافوا بعدم علمهم بمقاطع الفيديو المتداولة، فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.