رؤساء المحاكم الدستورية يزورون العاصمة الإدارية اليوم

يزور وفد رفيع المستوى يضم رؤساء المحاكم الدستورية العليا من 50 دولة على مستوى العالم، اليوم الإثنين، العاصمة الإدارية الجديدة وهضبة الجلالة.



ويشارك الوفد في الاحتفال باليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية المصرية، احتفالًا بمرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستوري المصري.



وكان المشاركون في الاحتفال، التقطوا صورة تذكارية، أمس الأحد، بعد ختام فعاليات الجلسة النقاشية لهم، وعبر المشاركون عن مدى التقدير الذي يكنونه للمحكمة الدستورية المصرية ولتاريخها الطويل في الوعي الدستوري، وكيف أنها ساهمت في إثراء الوعي المجتمعي المصري والإفريقي.



وزار الوفد المشارك المنطقة الأثرية في أهرامات الجيزة وأبو الهول، وأجروا جولة مسائية بقصر عابدين.



وفي سياق متصل، قال رئيس المحكمة الدستورية، المستشار سعيد مرعي، في تصريح خاص لـ"الدستور" إن المحكمة واجهت العديد من المصاعب خلال عملها في الفصل في قضايا هامة تخص الرأي العام، وأن جميع الوفود التي حضرت الاحتفالية تعبر عن قيمة ومكانة المحكمة الدستورية المصرية التي تمضي بقوة في طريقها نحو الحق ملاذا وإلى الحرية عاصمة.



وأضاف أن الاحتفال باليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية المصرية، يعد بمثابة احتفال لكل المحاكم العربية، لأنها كانت وستظل رمزا راسخا للقضاء المصري.



يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، تنظم احتفالية بمناسبة اليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري الذي يصون الحقوق والحريات.



وتعقد المحكمة الدستورية العليا، احتفالًا بمرور خمسين عامًا على إنشاء القضاء الدستوري خلال الفترة من 19 أكتوبر الجاري، حتى 21 من نفس الشهر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وتشارك في الاحتفالية 48 محكمة دستورية عليا من قارات إفريقيا وآسيا وأروبا وأمريكا اللاتينية بوفود رفيعة المستوي، تحظى بلقاء رئيس الجمهورية تعييرًا عن الأهمية البالغة للمناسبة.