الداخلية تناشد حاملى السلاح بالتوجه لأقسام الشرطة لترخيصها

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا تُذكر فيه المواطنين والتجار بضرورة الإسراع في التوجه لأقسام الشرطة كلٌ في نطاق اختصاصه، لتوفيق أوضاعهم بشأن بنادق الصوت والمسدسات خلال الفترة التي منحها القانون، والتي تنتهى في 14-1-2020.



يأتي ذلك فى ضوء صدور القانون رقم "5" لسنة 2019، وقرار وزير الداخلية رقم "1300" لسنة 2019، بشأن إجراءات الترخيص بمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها.