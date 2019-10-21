تركيب 11.2 ألف عداد ذكي بالإسكندرية.. وتطوير مراكز التحكم

أكد المهندس مدحت فودة رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن الشركة تسعى إلى التوسع فى التحكم فى الشبكة الكهربية عن بعد بهدف خفض زمن الفصل والتوصيل للمشتركين.



وأضاف "فودة" أنه تم البدء فى مشروع مركز تحكم شرق بتكلفة قدرها 600 مليون جنيه، وتم بدء إجراءات مشروع تحكم غرب بتكلفة قدرها مليار جنيه، وجارى المضى قدمًا فى مشروع للعدادات الذكية بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه بهدف تحسين الخدمة للمشتركين حيث تم تنفيذ 11200 عداد ذكى فى العام الحالى.



وأكد المهندس مدحت فودة أن كهرباء الإسكندرية تعمل على المتابعة المستمرة واليومية لتحسين الأداء وتنشيط التحصيل وتقليل نسب الفقد.