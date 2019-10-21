رئيس جامبيا: الصين لم تتخلَ عنا فى أوقات الشدة

: "إننا نشعر بارتياح لأن الصين ما زالت تقف إلى جانبنا، خاصة فى أوقات الحاجة".



وذكر تقرير للإذاعة الجامبية أن رئيس جامبيا قد شدد على أهمية قمة منتدى التعاون الصينى الإفريقى التى تم عقدها خلال عام 2018، حينما أعلنت الصين عن ثمانى مبادرات كبرى لتعزيز التعاون مع إفريقيا، وأنها أبدت اهتمامًا خاصة بالمجالات التى تعطيها جامبيا الأولوية لتحقيق خطتها للتنمية الوطنية.



يذكر أن تاريخ العلاقات بين جامبيا والصين يرجع إلى فترة السبعينيات، وأدت إلى دعم القطاعات الزراعية والصحية وغيرها فى جامبيا.

أعرب الرئيس الجامبي "أداما بارو"عن تقديره للمساعدات الصينية التي تتلقاها بلاده، وأكد أن الصين لم تتخل عن جامبيا فى أوقات الشدة.وقال رئيس جامبيا، لدى استقباله السفير الصيني لدى بلاده اليوم: "إن المساعدات الصينية أدت إلى تطوير البنية الأساسية في جامبيا، وإنها تضمنت المساعدة على شق طرق وإنشاء جسور، بإلاضافة إلى بناء المركز الدولي للمؤتمرات فى مدينة كولولي".وأضاف: "إن العلاقات بين البلدين علاقات ودية، وإن التعاون بينهما شهد تقدمًا كبيرًا فى المجالات الزراعية والصحية".ومضى الرئيس الجامبى قائلاً"