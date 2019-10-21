إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ببنى سويف

أصيب شخصان، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمركز الفشن جنوب بني سويف.



وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف، إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين "نجم الدين كمال إبراهيم" 35 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالوجه طوله 10 سم، واشتباه ما بعد الارتجاج، و"محمد حسانين محمد" 41 سنة، فلاح، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وكلاهما مقيمان بمركز الفشن.



تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.