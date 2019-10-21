"طب بيطري الزقازيق": قوافل طبية مجانية لأهالي الشرقية

قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، إن كلية الطب البيطري بالجامعة تواصل تنفيذ قوافلها الطبية البيطرية، بواقع 4 قوافل شهريا؛ لمعاينة وعلاج الثروة الحيوانية بقرى محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة، وذلك ضمن أنشطة الكلية ودورها المتميز في خدمة المجتمع.



وأشار إلى أنه تم تنفيذ قافلة بيطرية بالتوازي مع قافلة طبية من كلية الطب البشري لقرية 6، بوادي الملاك محافظة الإسماعيلية، حيث تم فحص مايقرب من ألف مواطن من أهالي القرية في عدد من التخصصات " عظام – باطنة – جلدية وتناسلية – مخ وأعصاب – أنف وأذن"، وتقديم العلاج اللازم بالمجان.



كما قامت القافلة البيطرية بمعاينة ما يقرب من 600 حالة من الأبقار والأغنام والماعز والطيور وتقديم العلاج بالمجان للحالات المصابة بأمراض الحمي القلاعية والجلد العقدي والإصابات التناسلية، والجراحية، فضلا عن أمراض الطيور والأرانب.



ومن جانبه قال الدكتور عبدالعليم فؤاد، إن الجامعة ممثلة في كلية الطب البيطري تنفذ 4 قوافل شهرية بقرى المحافظة لرعاية وتنمية الثروة الحيوانية ومواجهة الأمراض، ومن المقرر أن تتوجه قافلة بيطرية شاملة لقرية الشبانات مركز الزقازيق، لإجراء الفحص اللازم وعلاج الحالات المصابة، مضيفا بأنه تم تنفيذ قافلة بيطرية بقرية السطايحة مركز الإبراهيمية، وتم معاينة 530 حالة وتقديم العلاج اللازم مجانا بمشاركة الأطباء وعدد من الطلاب على مدى يوم كامل.



وأضاف الدكتور أحمد السيد بحيري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الكلية لا تألو جهدا في تقديم خدماتها بمختلف المناسبات التي تقام على أرض المحافظة، مشيرا إلى أن هناك فريقا من أطباء الكلية وأعضاء هيئة التدريس شاركوا في اللجنة البيطرية لمهرجان الخيول العربية المقام بأرض الفروسية ببلبيس، لمتابعة وفحص الخيول المشاركة في المهرجان.