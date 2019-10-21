رئيس الوزراء العراقي يؤكد حاجة بلاده إلى دعم لمواجهة الإرهاب

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الاثنين، أن بلاده بحاجة إلى دعم لمواجهة الإرهاب وتحقيق التعاون في علاقاتها الاستراتيجية.



جاء ذلك خلال اجتماع عبد المهدي اليوم برئيسة وزراء النرويج ارينا سولببرج التي تزور العراق حاليا.



وقالت رئيسة الوزراء النرويجية: "النرويج ملتزمة بشراكتها مع العراق في محاربة الإرهاب".



وأضافت: "تمت مناقشة الحلول اللازمة لإنهاء الصراع في سورية والمنطقة وضرورة تحقيق السلام والعدالة وأهمية الحفاظ على سلمية المظاهرات".