ضبط 4 آلاف هارب من أحكام في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط 4 آلاف و411 هاربًا من أحكام، وتحصيل 123 ألفا و129 جنيهًا غرامات، في حملة قادها العميد وائل الصرفي، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الغربية.



تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا بشن حملة أمنية مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، تحت إشراف اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، وقادها العميد وائل الصرفي، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام.



أسفرت الحملة عن ضبط 4 آلاف و411 هاربا من أحكام، تضمنت 1332 حكما جزئيا و152 حكما مستأنفا و2906 أحكام غرامات و13 حكم مخالفات، كما تم تحصيل 123 ألفا و129 جنيها غرامات، وضبط 8 متهمين محكوم عليهم في جناية، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.