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تقارير ومتابعات

طفل كفيف وعضو بالأوبرا: أحلم بالغناء أمام الرئيس

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:28 ص
جريدة الدستور
ريم محمود
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يبلغ من العمر 11 عامًا وطالب بالصف السادس الابتدائي فى مدرسة طه حسين للمكفوفين، هو الطفل مهند عماد.

مهند بطل سباحة فى اتحاد المكفوفين بالإضافة إلى أنه عضو فى فريق الكورال بالأوبرا لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت والدة مهند في تصريح لـ"الدستور"، إن "مهند" يملك طموحات كثيرة أهمها أن يكون دكتور بالجامعة، بالإضافة إلى حلمه أنه يغني أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضحت أن "مهند" حاصل على ميداليات كثيرة فضية وبرونزية في بطولة الجمهورية للسباحة وكأس مصر للمكفوفين، مشيرة إلى أن التصنيف يكون على حسب الإعاقة البصرية وليس العمر، مشيرة إلى أن "مهند" يُنافس حاليًا على الميدالية الذهبية مع كثير من الأشخاص الآخرين فى الاتحاد منهم طلاب جامعات.

وأكدت أن هؤلاء الأطفال من المواهب المتنوعة لابد وأن يتم دعمهم وأن العالم جميعه لابد وأن يعرف عنهم وعن موهبتهم، مؤكدة أن كورال الأوبرا للمكفوفين رائع ولا أحد يتحدث عنه.

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