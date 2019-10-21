سعر حديد التسليح اليوم

شهدت أسعار الحديد التسليح، اليوم الاثنين، حالة من الاستقرار في الأسواق، من خلال التعاملات الصباحية.



وسجل متوسط سعر الطن 11 ألف جنيه، وذلك بعد أن تراجعت مع بداية شهر أكتوبر.



وشهد سعر حديد المصريين 11 ألف جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و200 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و100 جنيه، وحديد عطية 10 آلاف و950 جنيهًا.



وبلغ سعر حديد بشاي 11 ألفا و150 جنيهًا، وحديد المراكبي 10 آلاف و900 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 10 آلاف و900 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 10 آلاف و850 جنيها للطن.



وسجل متوسط سعر طن الحديد المسلح، خلال شهر سبتمبر الماضي، سجل نحو 11 ألفًا و500 جنيه.



يذكر أن، أسعار الحديد التسليح، كانت تشهد حالة من الاستقرار بالأسواق المصرية منذ مطلع عام 2019 وحتى مطلع شهر سبتمبر الماضي.