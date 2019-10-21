القيادات تصعد ببورصة البحرين بمستهل تعاملات اليوم

ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، لدى مستهل تعاملات اليوم الاثنين- ثاني تعاملات الأسبوع، بدعم من صعود عددا من القطاعات القيادية بالسوق.



وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.05 %، بما يُعادل 0.70 نقطة، ليصل إلى مستوى 1527.82 نقطة.



وارتفعت قطاعات البنوك التجارية والاستثمار، بينما هبط قطاع الصناعة، فيما استقر قطاع الخدمات.



وكانت الأسهم الأكثر ربحا سهم مصرف السلام-البحرين، سهم مجموعة "جي إف إتش" المالية المدرج في بورصة البحرين، بورصة الكويت، سوق دبي المالي.



من ناحية أخرى انخفضت أسهم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا).



وكان السهم الأنشط من حيث التداول سهم مجموعة جي إف إتش المالية بعد تداول 1000 سهم.