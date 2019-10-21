سعر الأسمنت اليوم

شهدت أسعار الأسمنت المحلية، اليوم الاثنين، حالة من الاستقرار في الأسواق، مع بداية تعاملات الصباحية.



سجل سعر الأسمنت المسلح 778 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 765 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 775 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 765 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 790 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 768 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 785 جنيهًا للطن.



وبلغ متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا، وسوبر سيناء 2420 جنيهًا، ورويال العادة 2400 جنيه للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2400 جنيهًا للطن.



وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 690 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 688 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 698 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 698 جنيهًا للطن.



وشهد متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 855 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس "سي ووتر" 830 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 833 جنيهًا للطن.



وشهد سعرالجبس استقرارا، حيث سجل جبس العامرية 630 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 680 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 660 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 610 جنيهات للطن.