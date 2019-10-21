5 قطاعات تهبط ببورصة قطر فى المستهل

هبط المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.29% لدى مستهل تعاملات اليوم الإثنين، خاسرا نحو 30 نقطة ليسجل مستوى 10382 نقطة.



وتراجعت مؤشرات 5 قطاعات في تلك الأثناء يتصدرها الصناعات بواقع 0.41%، يليه البنوك بنحو 0.3%، بينما ارتفع قطاعا التأمين والعقارات بنسبة 0.02 و0.15% على التوالي.



وتصدر سهم "دلالة القابضة" قائمة الأسهم المتراجعة بانخفاض نسبته 4.54%، فيما تصدر سهم "الخليج الدولية" القائمة المرتفعة بنحو 1.72%.



وبلغ حجم تداولات البورصة القطرية بالمستهل نحو 5.03 مليون سهم جاءت بتنفيذ 412 صفقة حققت سيولة بقيمة 23.6 مليون ريال.



وحقق سهم "قطر الوطني" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 12.03 مليون ريال متراجعا 0.36%، فيما تصدر سهم "الطبية" نشاط الكميات بتداول 663.44 ألف سهم متراجعًا 1.28%.