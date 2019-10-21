مصر للطيران تمنح ضعف الأميال لعملائها أعضاء "المسافر الدائم"

أعلنت مصر للطيران عن منح عملائها من أعضاء برنامج "المسافر الدائم" EGYPTAIR Plus ضعف الأميال المستحقة ابتداء من 29 نوفمبر ولمدة شهر على رحلات مصر للطيران ما بين القاهرة وهانجتشو.



وذكرت مصر للطيران في بيان أن برنامج المسافر الدائم يقدم لأعضائه العديد من المميزات مثل الحصول على تذاكر مقابل أميال السفر والدخول الى استراحات "تحالف ستار" حول العالم.



ويأتي هذا العرض تزامنًا مع إعلان "مصر للطيران" عن افتتاح أحدث خطوطها من القاهرة إلى مدينة هانجشتو بالصين وتشغيل رحلتين أسبوعيًا اعتبارًا من 29 نوفمبر المقبل، كما أعلنت "مصر للطيران" عن إطلاق تخفيض 50% على أسعار تذاكر السفر من القاهرة لهانجتشو ومن هانجتشو لجميع نقاط الشركة.



ويمكن للعملاء الاستفادة من عروض التخفيض لشراء التذاكر حتى 5 نوفمبر، وللسفر من 29 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر والتذاكر متوفرة للحجز من خلال موقعنا الإلكتروني www.egyptair.comو من خلال مكاتبنا أ من خلال مركز الإتصالات 1717 ووكلاء السياحة المعتمدين.