مقتل وإصابة 9 من مسلحى طالبان فى غارات واشتباكات شمال أفغانستان

قتل 7 من مسلحي طالبان وأصيب اثنان آخران في سلسلة من الغارات الجوية والاشتباكات المسلحة في إقليمي بلخ وفارياب شمال أفغانستان.



وأفاد فيلق شاهين 209، في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الإثنين، بأن قوات الأمن نفذت غارات جوية وسط اشتباكات مستمرة في منطقة باشتون كوت في فارياب.



وأضاف البيان أن الغارات الجوية قتلت 6 من مسلحي طالبان ودمرت إحدى مركباتهم..ولم تلحق الغارات الجوية والاشتباكات المسلحة أي خسائر بالسكان المحليين وأفراد الأمن.



وأوضح البيان أن اشتباكًا اندلع بين القوات الأفغانية ومقاتلي طالبان في منطقة شهار بولاك، مما أسفر عن مقتل أحد مقاتلي طالبان وإصابة اثنين آخرين.