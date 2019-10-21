"تجميع وإعادة بناء مركب خوفو" بمكتبة الإسكندرية

يُنظِّم متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي، بمكتبة الإسكندرية محاضرة مشتركة بعنوان "تجميع وإعادة بناء مركب خوفو - قراءة في أرشيف الحاج أحمد يوسف"، يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر، بمكتبة الإسكندرية.



يُلقي المحاضرة كل من الدكتور محمد عبدالرحمن مدير عام إدارة التدريب والنشر العلمي بقطاع المشروعات، بوزارة الآثار، والدكتورة إيمان نبيل المشرف على مشروع ترميم التوابيت الخشبية باللاهون.



تتناول المحاضرة مراحل تجميع وتوثيق مركب خوفو الأول، والمصنوع من خشب الأرز المُستَجْلَب من لبنان، من لحظة الاكتشاف حتى إعادة بناءه وتجميعه، وكيفية رفعه تحت إشراف زكي اسكندر وتوثيقه من جانب الحاج أحمد يوسف (المُشرف على أعمال الترميم بمركب خوفو الأول)، والذي قام بإجراء أعمال توثيق كاملة لكل جزء من أجزاء المركب البالغ عددها 1224 قطعة، عن طريق التصوير، والرسم الهندسي الدقيق لكل قطعة من قطع المركب، حسب الطبقات التى عُثر عليها، بالإضافة إلى الرفع الأثرى للرموز والعلامات التى عثر عليها محفورة على القطع الخشبية، وعلى جوانب الحفرة.



كما قام يوسف بإعداد اسكتشات كاملة لطريقة تجميع المركب، مع رسم تخطيطى يوضح التفاصيل الدقيقة لكل جزء من أجزاء المركب، قبل الشروع فى عملية التجميع. يُذكر أن عملية التوثيق الدقيقة قد ساعدت في نجاح عملية إعادة البناء.