أسير فلسطينى من جنين يدخل عامه الـ17 فى سجون الاحتلال

دخل الأسير سامي سليمان جرادات من جنين، اليوم الإثنين، عامه الـ17 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفا"، بأن الأسير جرادات من السيلة الحارثية غرب جنين محكوم بالسجن مدى الحياة، وقد أمضى سنوات طويلة في العزل، والحرمان من الزيارة، كعقاب تعسفي.

