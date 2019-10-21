الاحتلال يعتقل شابا ويستدعى آخر من الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابا من مدينة الخليل، وسلمت آخر من بلدة دورا بلاغا، لمقابلة مخابراتها.



وقالت مصادر أمنية لمراسل وكالة وفا، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سيف جمال احمد أبو زينة (28 عاما)، بعد مداهمتها منزله في مدينة الخليل وتفتيشه.



كما فتشت قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة دورا جنوب غرب الخليل، عرف من بين أصحابها: فيصل ناصر عمرو، وإبراهيم عبدالمجيد شديد، وسلمت نجله بلاغا لمقابلة مخابرات الاحتلال.



كما فتشت مصنعا "منشار حجر "في المنطقة الصناعية بالخليل، يعود للمواطن عطا رموز.