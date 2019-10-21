الرئيس الفلسطينى يلتقى رئيس الوزراء اليابانى.. اليوم

التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الإثنين، في العاصمة اليابانية طوكيو، رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي.



وبحث مع رئيس الوزراء الياباني، آخر التطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها في شتى المجالات.



وشكر الرئيس، اليابان على مواقفها وجهودها في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة لنيل حريته واستقلاله.



وكرر تعازيه الحارة، لرئيس الوزراء والشعب الياباني بضحايا الإعصار، مؤكدا تضامن الشعب الفلسطيني ووقوفه إلى جانب الشعب الياباني الصديق بهذا المصاب.



وحضر اللقاء: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء زياد أبوعمرو، وقاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشئون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى اليابان وليد صيام.



وكان الرئيس وصل اليوم الإثنين، إلى العاصمة اليابانية طوكيو في زيارة تستمر ثلاثة أيام، لحضور مراسم تنصيب الإمبراطور الياباني ناروهيتو.