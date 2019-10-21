رئيس وزراء ولاية أسترالية يتطلع لتوسيع العلاقات خلال زيارة الصين وفيتنام

سيبدأ رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية، دانييل أندروز، جولة دبلوماسية ستقوده إلى الصين وفيتنام هذا الأسبوع، حيث سيبحث خلالها التزام ولايته بمبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين.



في شهر أكتوبر من العام الماضي، وبصفته الرسمية كرئيس وزراء الولاية، وقع أندروز مذكرة تفاهم مع الصين حول مبادرة الحزام والطريق، لتصبح ولايته أول ولاية أسترالية تقوم بذلك.



وتمثل الرحلة هذا الأسبوع أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس الوزراء إلى فيتنام وسادس زيارة رسمية له إلى الصين، وسط حملة لتعزيز مشاركة ولايته في المنطقة.



وقال أندروز في بيان صحفي صدر أمس الأحد إن "هذه الرحلة ستعمق العلاقات مع جوارنا في المنطقة وتساعد على خلق فرص للمزيد من التعاون والاستثمار، وهو ما يعني توفير وظائف لسكان ولاية فيكتوريا".



وسيلتقي رئيس الوزراء مسئولى شركات المقاولات والاستثمار الصينية في بكين لمناقشة خطط البنية التحتية.



ويتضمن جدول الأعمال أيضا إجراء مناقشات رفيعة المستوى بشأن مذكرة التفاهم حول مبادرة الحزام والطريق.



وأفاد رئيس الوزراء بأن "زيارتي الرسمية السادسة إلى الصين ستعمل على تعزيز خط أنابيب البنية التحتية القياسي بولاية فيكتوريا، مع البناء على العلاقة الوثيقة بين ولايتنا وأكبر شريك تجاري لدينا".