استعدادات لمواجهة موجة جديدة من الاحتجاجات بالعراق

تترقب الأوساط الشعبية والحكومية في العراق إنطلاق مظاهرات شعبية في 25 من الشهر الجاري ببغداد وعدد من المحافظات العراقية للمطالبة بتحسين الخدمات وكشف نتائج التحقيقات حول مقتل 108 متظاهرين واصابة أكثر من 6100 آخرين في الأسبوع الأول من الشهر الجاري في بغداد ومدن أخرى.



وانتشرت دعوات وتغريدات عبر شبكات التواصل الاجتماعي في العراق للتحضير لهذه المظاهرات فيما دعا مجلس الأمن الوطني في جلسة استثنائية برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بالإسراع بتجهيز قوات حفظ القانون التي تم تشكيلها مؤخرا من قبل الحكومة العراقية لمواجهة المتظاهرين بدلا من قوات الجيش والشرطة التي استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين باستخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والعصي والهراوات مما تسبب بمقتل 108 متظاهر واصابة 6100 آخرين بينهم عناصر أمنية.



وقال النائب هوشيار قرداغ كردي مقرر البرلمان العراقي لصحيفة الصباح اليوم الإثنين إن "أكثر من 100 نائب في البرلمان العراقي قدموا طلبًا إلى هيئة رئاسة البرلمان لعقد جلسة البرلمان خـلال الأسبوع بدلا من يوم السبت القادم على اعتبار أن هناك تحشيدًا كبيرًا للتظاهرات يوم 25 من الشهر الحالي.