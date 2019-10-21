وزير الصحة البريطانى: لا يوجد سبب وجيه لتأجيل بريكست

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إنه لا يوجد سبب وجيه لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإن البلاد ستغادر التكتل كما هو مقرر في 31 أكتوبر.



وقال هانكوك أيضا إن وزارته مستعدة لاحتمال (بريكست) دون اتفاق وإن لديها خطط لتوفير أكثر من 12 ألف دواء في هذه الحالة.



وأضاف لتليفزيون (أي.تي.في): "لماذا ينبغي أن نشهد تأجيلا؟ لا يوجد سبب وجيه للتأجيل.. سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر وأنا واثق من ذلك".