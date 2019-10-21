وزير الاقتصاد الألمانى يدرس إنشاء ميناء فضائى

يعتزم وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير دراسة إنشاء ميناء فضائي في ألمانيا بناء على رغبة قطاع التصنيع.



وقال ألتماير في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الإثنين: "الفضاء يثير شغف الكثير من الناس ويوفر الآلاف من فرص العمل في ألمانيا. نحن رائدون في تقنيات الأقمار الاصطناعية، لذلك أرحب بدراسة مقترح اتحاد الصناعات الألمانية بشأن إنشاء ميناء فضائي".



وأعلن الوزير عزمه طرح أطر أساسية لـ"قانون الفضاء" بحلول مطلع العام المقبل.



وكان اتحاد الصناعات الألمانية أعرب عن رغبته في أن يتم إنشاء ميناء فضائي في البلاد.



وطالب الاتحاد خلال مؤتمره عن الفضاء الحكومة الألمانية بتوفير الشروط اللازمة لإنشاء مثل هذا الميناء، الذي يمكن إطلاق صواريخ حاملة صغيرة منه.