"تأهيل الأطباء المقيمين" دورة بمستشفيات جامعة المنصورة

نظمت كلية الطب بجامعة المنصورة دورة تدريبية بمستشفى المنصورة الجامعي بعنوان "تأهيل الأطباء الجدد للعمل كأطباء مقيمين" وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة.



جاءت الدورة بحضور الدكتوره نسرين عمر عميد كلية الطب جامعة المنصورة، والدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، والدكتور وائل زكريا مدير مستشفى جامعة المنصورة، والدكتور عمرو سمير المدرس الإداري بمستشفيات جامعة المنصوة.



وتحدث الدكتورة نسرين عمر عن رؤية المستشفى الجامعي ورسالتها، مشيرة إلى أن هدفها الأسمى هو تقديم رعاية طبية متميزة للمرضى.



وأشارت عميدة طب المنصورة إلى ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية لمكافحة العدوى داخل المستشفيات لمنع انتشار الامراض والفيروسات.



وأثنت "عمر" على إجراءات التعامل مع المرضى في الحالات الحرجة التحول الرقمي بالمستشفى ونظام ابن سينا لإدارة شئون المرضى، مؤكدا على أن التحول الرقمي وفر الكثير من الوقت والجهد.



وقال الدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، إن هناك بعض الأخلاقيات والآداب يجب أن يتحلى بها الطبيب بين زملاءه في العمل وأعضاء هيئة التدريس والتمريض.