"المصرى لتنمية الصادرات": خفض الفائدة 1% لنهاية 2019

قالت ميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، إنه من المتوقع أن تشهد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض تراجعا بمقدار 1% حتى نهاية العام الجاري 2019.



وأضافت أن ذلك يرجع إلى تراجع معدلات التضخم وفقا لمستهدفات البنك المركزي المصري.



وأشارت إلى أن ثمار الإصلاح الاقتصادي بدأت تظهر في جميع النواحي الاقتصادية، وعلى رأسها ارتفاع سعر الجنيه المصري أمام الدولار تدريجيا، وتوافر العملة الأجنبية، وارتفاع التصنيف الائتماني لمصر.



وتجتمع لجنة السياسة النقدية النقدية في الرابع عشر من شهر نوفمبر المقبل لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك بعد أن خفض البنك المركزي سعر العائد بمقدار 2.5% خلال الاجتماعين الماضيين بعد تراجع معدلات التضخم.