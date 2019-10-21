3 كتب.. باكورة التعاون بين دار العربي وجامعة حمدان بن محمد بدبي

أصدرت دار العربي للنشر والتوزيع بالقاهرة مؤخرا 3 كتب في إطار بروتوكول تعاون مع دار النشر بجامعة حمدان بن محمد الذكية في دبي.

ويهدف البروتوكول إلى الاهتمام بالموضوعات الجديدة على مستوى التعليم الذكي والتكنولوجي بأسلوب مبسط يلائم المتخصصين وغير المتخصصين، وتتمثل أهميته في أنه يتيح الاستعانة بخبرات دار النشر بجامعة حمدان بن محمد الذكية وأهم الباحثين بها في إجراء البحوث المهمة مع الاستعانة بخبرات العربي للنشر والتوزيع في مجال نشر الأبحاث في هيئة كتب وتوزيعها في الوطن العربي.

والكتب هي "الطاقة الإيجابية" ويبحث في سبل رفع الروح المعنوية ومدى تأثير ذلك على أداء الشخص وفعالية هذا الأداء، و"الجودة ومستقبل التعليم العالي" ويركز على أهمية جودة التعليم الذكي، والثالث "السعادة المؤسسية" الذي يهتم بتحقيق السعادة داخل المؤسسات، وفى نهاية كل كتاب مقياس مكون من أسئلة عدة على أساسها يتم تقييم السعادة المؤسسية والطاقة الإيجابية والجودة لمختلف المؤسسات لمن يريد تطبيقها.

وتضيف العربي للنشر والتوزيع هذه الطبعات الجديدة لسلسلتها "ماذا تعرف عن؟" وهدفها توضيح الكثير عما لا نعرفه في القضايا الشائكة والكثير من المفاهيم الدارجة.