نتائج أولية: رئيس بوليفيا يتصدر نتائج الانتخابات ويتجه للإعادة

أعلنت المحكمة العليا للانتخابات في بوليفيا في بوليفيا تصدر الرئيس الحالي إيفو موراليس نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس الأحد، وذلك بعد فرز 83 % من الأصوات.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن موراليس حصل على 71ر45 % من الأصوات، فيما حصل منافسه الأبرز كارلوس ميسا على 84ر37 % من الأصوات.

وتشير النتائج الأولية إلى أن موراليس الذي يعد الزعيم اليساري الأطول حكما في أمريكا الجنوبية سيضطر إلى خوض جولة الإعادة المقررة في 15 من ديسمبر المقبل في مواجهة ميسا، وذلك للمرة الأولى في تاريخ حكمه الممتد منذ عام 2006.

