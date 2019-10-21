الإثنين 21 أكتوبر 2019 الموافق 22 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

عالم

نتائج أولية: رئيس بوليفيا يتصدر نتائج الانتخابات ويتجه للإعادة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:54 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أعلنت المحكمة العليا للانتخابات في بوليفيا في بوليفيا تصدر الرئيس الحالي إيفو موراليس نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس الأحد، وذلك بعد فرز 83 % من الأصوات.
وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن موراليس حصل على 71ر45 % من الأصوات، فيما حصل منافسه الأبرز كارلوس ميسا على 84ر37 % من الأصوات.
وتشير النتائج الأولية إلى أن موراليس الذي يعد الزعيم اليساري الأطول حكما في أمريكا الجنوبية سيضطر إلى خوض جولة الإعادة المقررة في 15 من ديسمبر المقبل في مواجهة ميسا، وذلك للمرة الأولى في تاريخ حكمه الممتد منذ عام 2006.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

صور.. مصرع 3 في حادث مأساوي بكفر الشيخ

منذ حوالي 14 ساعة

رسميا.. اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الجونة والأهلي

منذ يوم

السيسي يتفقد الكلية الحربية ويحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد

منذ حوالي 22 ساعة

20 مليون سيدة استفادت بخدمات تنظيم الأسرة خلال 2018- 2019

ads

الصور

image description

بالصور.. تامر عبد المنعم يكرم لبلبة بندوة قصر السينما

image description

مباراة فوز الزمالك على المقاولون وتصدر الدورى مؤقتًا

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

image description

تامر عاشور والليثي وعدوية يشعلون حفل المنارة بحضور جماهيري كبير

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

الأكثر قراءة

المحليات تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

رسميا.. اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الجونة والأهلي

النائب العام عن "شهيد الشهامة": نسعى لتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين

توكل كرمان تعترف بالتورط فى جريمة اغتيال الرئيس اليمنى السابق

أيام زمان

"غمزة عين" كادت أن تدفع ثريا سالم حياتها ثمنًا لها

اعتناق ليلى مراد للإسلام لحظة آذان الفجر.. تعرف على القصة

شريفة ماهر تزوجت من ستيني في سن الخامسة عشر والسبب "والدها"

"الطين" أنقذ هند رستم من مصير الموت داخل الأسانسير

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

24 أكتوبر.. اليوم العالمي لشلل الأطفال

دراسة: التمارين الرياضية قد تقلل إصابة المدخنين بسرطان الرئة

الوجبات السريعة والمصنعة والتكنولوجيا أسباب لـ "السمنة"

تغير شكل الأصابع مؤشر على الإصابة بأمراض خطيرة

الرئيس نيوز

سفير الكويت بالقاهرة: توقيع اتفاقيات خاصة بتطوير البنية التحتية بقناة السويس

كواليس الحلقة الأولى من برنامج لميس الحديدى "القاهرة الآن"

وزير المالية: الفترة المقبلة ستشهد التركيز على "ميكنة الخدمات الحكومية"

"لا مجال لأي تدخلات".. بيان هام من النائب العام بشأن راجح وشهيد المنوفية

منوعات

معرض فرانكفورت للكتاب يشهد زيادة فى الزوار مع اقتراب اختتامه

صوفيا لورين تحصل على جائزة الثقافة الأوروبية في فيينا

احتفالات في الإمارات قبل عام من انطلاق إكسبو دبي 2020

صور بتتكلم.. "كوكلا".. فتاة مصرية وثّقت بالكاميرا الطقوس الدينية والعرقية في دول العالم

كشكول

"شوبير" يعقد أول ندوة لتأهيل الطلاب الموهوبين إعلاميا

جامعة سوهاج تختتم بطولتها للسباحة بمشاركة 120 طالبًا

لكل أم.. تعرفي علي الأطعمة الصحية لطفلك المدرسي

"باهي" يجتمع بقيادات التعليم ويناقش مستجدات الأمور التعليمية

إسلام سياسي

شرطة "أردوغان" تعتقل 200 مواطن عارضوا غزو سوريا

«روضة النعيم» تبدأ دروس ومحاضرات التصوف بالحسين

بمناسبة موسم "المغال"..صوفية العالم تعلن الزحف المقدس إلى السنغال

العراق يرفض تسلم مقاتلى "داعش" غير المتورطين فى جرائم داخله


زيت وسكر

فوائد “السمك الدهني” لك ولأسرتك

ختام فعاليات اليوم الأول من ورش عمل المؤتمر الدولى لقدرات التقييم الوطنية 2019

قنا: تفتتح سوق دائم لبيع منتجات صغار المزارعين

بدء حصر الجهات المتقاعسة عن تطبيق الحد الأدني للأجور

مقالات الرأي
عمرو خالد
حين تفوض ربك للحكم فى قضيتك
د. منى حلمى
الحب ليس «قلة أدب» و«قلة حياء»
سيد عبدالقادر
غزو سوريا.. جريمة «الأحمقين»
ماجد حبته
فى انتظار رئيس وإرهابيين جدد!
المزيد

الثقافة

تواصل فعاليات مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

ترجمة عربية لكتاب أمريكي ينتقد شعبوية ترامب

اليوم.. انطلاق ورش فنية بموازاة ملتقى المسرح الجامعي

صدور "يوميات التلصص" للكاتب البحريني حسن مدن

صفحتنا ع الفيس بوك