بيلوسي تختتم زيارة غير معلنة إلى أفغانستان

اختتمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي زيارة غير معلنة إلى أفغانستان على رأس وفد رفيع المستوى من أعضاء الكونجرس الأمريكي عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وذكر الموقع الرسمي الحكومي لرئيسة مجلس النواب الأمريكي على الإنترنت أن بيلوسي والوفد المرافق لها التقيا خلال الزيارة بالرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني والرئيس التنفيذي لأفغانستان عبد الله عبد الله وعددا من المسئولين وقادة المجتمع الأفغاني.

كما التقت بيلوسي خلال الزيارة بوزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر الذي يزور أفغانستان في زيارة مفاجئة أيضا بالإضافة إلى قادة القوات الأمريكية في أفغانستان والسفير الأمريكي في كابول جون باس.

وتلقى الوفد الأمريكي من السفير والدبلوماسيين الأمريكيين في أفغانستان ايجازا بشأن جهود التسوية مع حركة طالبان والمحادثات مع الحركة، كما تبادلت بيلوسي وجهات النظر مع وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر.

