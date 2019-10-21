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عالم

رئيس وزراء فيتنام يتعهد بعدم التخلي عن الأراضي لصالح الصين

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:44 ص
جريدة الدستور
وكالات
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اتهم رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك اليوم الاثنين، بكين بتعقيد الموقف في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، متعهدا بأن حكومة هانوي لن تقدم أبدا أي تنازلات حدودية.
وقال فوك أمام ما يقرب من 500 نائب خلال الجلسة الثامنة للجمعية الوطنية، والتي بدأت اليوم الاثنين: "الوضع في بحر الصين الجنوبي أصبح معقدا بشكل متزايد في الآونة الأخيرة".
وأشار إلى أن "هذا بسبب الانتهاكات الخطيرة للبحار الفيتنامية، ما يمثل انتهاكا للقانون الدولي ويتعارض مع إعلان سلوك الأطراف وتوافق الآراء رفيع المستوى (بين فيتنام والصين).
وقال فوك في الاجتماع الذي تم بثه على الهواء مباشرة على شاشات التلفزيون الفيتنامي: "لقد أعلن حزبنا ودولتنا باستمرار أننا لن نتنازل أبدا فيما يتعلق باستقلالنا وسيادتنا وسلامة أراضينا".
ويعد استكشاف النفط والغاز في بحر الصين الجنوبي مشكلة محفوفة بالمخاطر في كل من الصين وفيتنام، حيث وقعت سلسلة من النزاعات العنيفة بين عامي 1974 و1988 بشأن السيطرة على جزر سبراتلي والباراسيل.
وفي عام 2014، تعمقت المشاعر المعادية للصين في فيتنام وأثارت هجمات قاتلة ضد المصانع والشركات المملوكة للصين بعد أن دخلت منصة حفر صينية المياه المتنازع عليها.

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