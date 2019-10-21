استقرار الذهب مع ترقب الأسواق محادثات التجارة و"بريكست"

لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين مزيدا من الوضوح بشأن مفاوضات التجارة الصينية الأمريكية والخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي بعد أن أرجأ البرلمان تصويتا مهما على اتفاق الانفصال.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1490.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0519 بتوقيت جرينتش بينما تراجع في العقود الأمريكية الآجلة تراجعا طفيفا إلى 1493.50 دولار.

وارتفعت أسعار الأسهم الآسيوية، لتحد من مكاسب المعدن، مع صعود مؤشر ام.اس.سي.آي الأوسع نطاقا لمنطقة آسيا والمحيط الهادي باستثناء اليايان 0.2 بالمئة.

وقال ستيفن إنس، استراتيجي السوق في أكسي تريدر، "المراكز الدائنة في الأسواق كبيرة نسبيا، والناس يساورها القلق بسبب حرب التجارة. المستثمرون ينتظرون تراجعات في الذهب ليعاودوا الشراء."

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد السعر الفوري للفضة 0.2 بالمئة إلى 17.57 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 892.64 دولار للأوقية.

وتقدم البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1770.07 دولار، منخفضا قليلا عن ذروة الخميس البالغة 1783.21 دولار.