رودو يواجه اختبارا مصيريا في الانتخابات التشريعية الكندية اليوم

تتجه الأنظار اليوم الاثنين إلى كندا حيث تجري الانتخابات التشريعية التي يتنافس فيها بالأساس الحزب الليبرالي بزعامة رئيس الوزراء جاستن ترودو وحزب المحافظين بزعامة أندرو شير، وسط أجواء من الترقب لما ستؤول إليه نتائج هذا الاقتراع.

وتظهر استطلاعات الرأي تقارب في شعبية الحزبين المتنافسين حيث يحظى كل منهما بنسبة أكثر من 30 % من نوايا التصويت، وهو ما يعني - على الأرجح - عدم حصول أي منهما على الغالبية المطلقة في البرلمان التي تمكنه من تشكيل حكومة أغلبية، مما سيؤدي بدوره إلى تشكيل ائتلاف حكومي.

يأتي الحزب الديمقراطي الجديد، صاحب التوجه اليساري بزعامة جاغميت سينغ، في المرتبة الثالثة حيث يحظى بـ 18% من نوايا التصويت بعد أن ازدادت شعبيته نتيجة الأداء المتميز لزعيمه خلال المناظرات التليفزيونية، والتي مكنته من جذب قطاع كبير من الجناح اليساري من ناخبي ترودو، وفرض نفوذه على الساحة السياسية الكندية.

في ضوء ما سبق يذهب فريق واسع من المراقبين إلى أن السيناريو الأرجح الذي ستشهده البلاد عقب الانتخابات هو تشكيل حكومة أقلية، بين الليبراليين والحزب الديمقراطي الجديد، مع استمرار ترودو كرئيس للحكومة وذلك في ضوء تقارب البرامج الانتخابية لكل من الليبراليين والديمقراطيين الجدد لاسيما فيما يتعلق بالأولويات الاجتماعية.

واستبعد المراقبون حصول المحافظين على أكثرية مقاعد البرلمان وبالتالي تشكيلهم للحكومة المقبلة خاصة وأن زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاجميت سينج، استبعد دعم حزبه لحكومة محافظين، فضلا عن معارضة الأحزاب الأخرى كحزب الخضر والكتلة الكيبيكية لسياسات المحافظين في قضايا كبيرة مثل ضريبة الكربون.

وينظر الكثيرون إلى هذه الانتخابات وكأنها استفتاء على مكانة ترودو داخل الحياة السياسية الكندية، بعد أن تراجعت شعبيته بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، وهو ما ألقى بظلاله على فرصته في إعادة تشكيل حكومة أغلبية في الانتخابات الحالية.

فبعد أن تمكن مع حزبه من تحقيق إنجازات ملحوظة على صعيد مكافحة الفقر، وتقليل معدلات البطالة، وسياسة الباب المفتوح لاستقبال اللاجئين وحماية المضطهدين، بدأت شعبية ترودو في التراجع منذ عام ونصف نتيجة العديد من العوامل من بينها اتهامه بالتدخل لمنع القضاء من التحقيق في قضية الفساد الخاصة بعملاق صناعة التشييد الكندية، شركة "إس إن جي لافالين"، والتي أدت إلى استقالة وزيرة العدل في حكومة ترودو في فبراير 2019، وتسببت هذه الاستقالة في أزمة سياسية عميقة للحكومة الليبرالية.

كما تراجعت شعبية ترودو بعد قرار تأميم الحكومة الفيدرالية لخط أنابيب "ترانس ماونتنز"، الذي ينقل النفط من الرمال النفطية في مقاطعة ألبرتا إلى منشآت بموانئ مقاطعة "بريتيش كولومبيا" على ساحل المحيط الهادئ، وهو ما اعتبره البعض تعارضا مع سياسات ترودو المؤيدة للبيئة.

واهتزت شعبية ترودو بشكل لافت بعد تسريب مجلة "تايم" الأمريكية صورة قديمة له، التقطت عام 2001، في حفل مدرسي وقد طلا وجهه ويديه باللون الأسود، وهو ما اعتبر عنصرية منه واعتذر ترودو عن هذا التصرف "العنصري" على حد قوله.

ورغم أن قضية اللاجئين كانت من أكثر العوامل التي ساهمت في تصاعد شعبية ترودو غير أنها مع الوقت استُخدمت كورقة ضغط لانتقاده والهجوم عليه. فقد حرص ترودو على استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين من مناطق الصراع في الشرق الأوسط كان أغلبهم من سوريا، وظهر أمام الكاميرات وهو يستقبل اللاجئين بنفسه في المطارات، موضحا في مارس 2016 أن بلاده حققت هدفها من إعادة توطين اللاجئين ضمن الأعداد المعلن عنها، وحظى على إعجاب دولي لافت بسبب الخطاب الإنساني الذي تبناه في مواجهة الخطاب المتطرف لليمين المحافظ في كندا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

في مقابل ذلك، تعرض ترودو لانتقادات واسعة نتيجة طريقة إدارته لملف اللاجئين، حيث اتهمه المعارضون باستغلال هذه القضية للدعاية، والتركيز على الصور الإعلامية لاستقبال اللاجئين، وعدم تعامل حكومته معهم بشكل يضمن استدامة دعمهم وتأهيلهم للاندماج، وعدم معالجة المشاكل التي يواجهونها في البلاد.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، تعرض ترودو لانتقادات من قبل المعارضة بسبب ما تردد عن خضوعه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال المفاوضات الخاصة بتعديل "اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية" (نافتا)، إضافة إلى رحلته للهند التي حاول خلالها التقرب من الشعب الهندي بارتداء الزي التقليدي ولكن بطريقة غير مقبولة، وأيضا أسلوب إدارته للمأزق الدبلوماسي مع الصين في أعقاب إلقاء القبض على مينج وانتشو، مسؤولة الشؤون المالية لدى عملاق الاتصالات الصيني "هواوي"، في مدينة فانكوفر الكندية.

علاوة على ذلك، أظهرت استطلاعات الرأي تراجعا ملحوظا في شعبية ترودو عقب الأداء المتواضع له في المناظرات التلفزيونية التي جرت باللغتين الإنجليزية والفرنسية، مقابل الأداء القوي الذي خرج به زعيما "الحزب الديمقراطي الجديد" سينغ، و"الكتلة الكيبيكية" يفيز فرنسوا بلانشيت.

وفي محاولة لاستعادة مكانته في السباق الانتخابي في كندا، حرص ترودو على وضع قضية التغير المناخي في قلب البرنامج الانتخابي للحزب الليبرالي، معتمدا على أن اختيارات الكنديين لطالما ارتبطت ببرامج الأحزاب، لا بالأشخاص. وتحظى قضايا المناخ بأهمية كبيرة في الشارع الكندي، حيث أوضحت دراسة حكومية نشرت مؤخرا أن البنية الأساسية والمدن الساحلية في كندا قد تواجه أضرارا كبيرة خلال الـ20 عاما المقبلة، وأنها تتصدر قائمة المجالات الأكثر عرضة لخطر تغير المناخ.

كما توصلت دراسة لإدارة البيئة وتغير المناخ بكندا، نشرت في أبريل الماضي، إلى أن البلاد تعاني من آثار تغير المناخ أكثر من مثلي المعدل العالمي.

في ضوء المشهد السابق.. يبدو واضحا أن ترودو يواجه اختبارا مصيريا في انتخابات اليوم قد يؤثر على مسار مستقبله السياسي خلال السنوات القادمة، فقد حاول الاعتماد على رصيد إنجازاته خلال سنوات حكمه الأربع لجذب أكبر عدد ممكن من الناخبين غير أن الاحتجاجات والاتهامات التي واجهها على مدار العام الماضي لعبت دورا رئيسيا في زعزعة مكانته وتراجع شعبيته بين المواطنين، وهو ما سيضعف من فرصة - على الأرجح - في إعادة تشكيل حكومة أغلبية من الليبراليين، ويجعله مرتبطا بدرجة أو أخرى في قراراته بموافقة أطراف أخرى جديدة في الحكومة الكندية المقبلة.