ملك ماليزيا يتوجه لليابان

توجه ملك ماليزيا عبد الله أحمد شاه اليوم الاثنين إلى اليابان في زيارة خاصة.

وقالت وزارة الخارجية الماليزية - في بيان بثته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - إن الزيارة مهمة للغاية؛ لتوطيد العلاقات الودية القائمة بين ماليزيا واليابان، خاصة بين البلاطين الملكيين، مضيفة أنها الزيارة الأولى الخارجية لجلالة الملك الماليزي الـ 16؛ منذ اعتلاء العرش الماليزي في 30 يوليو الماضي.

