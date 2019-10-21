بيت العائلة المصرية بألمانيا يشارك اللبنانيين تظاهراتهم ببرلين

حرص علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا وأعضاء بيت العائلة على مشاركة الحالية اللبنانية التي تظاهرت اليوم، بالعاصمة الألمانية برلين تضامنا مع المظاهرات التي تشهدها لبنان.



وقال علاء ثابت في بيان له إن مشاركة بيت العائلة المصرية بألمانيا الأشقاء من الجالية اللبنانية تظاهراتهم اليوم في برلين إنما جاء من إيماننا بأحقية الشعب اللبناني في حياة كريمة تليق به.



وطالب رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا القائمين على الأمر في لبنان بتلبية مطالب المتظاهرين محذرا من الفوضى التي يمكن أن تضرب البلاد.