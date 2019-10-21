السلع التموينية: مناقصة جديدة لشراء 40 ألف طن زيت

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن مناقصة زيت مستورد رقم (5) للعام المالي 2019 2020، لتوريد زيت خام مستورد قدره 30 ألف طن زيت صويا، 10 آلاف زيت عباد، وصول الفترة من 5 إلى 20 ديسمبر 2019.



وأوضحت أن جلسة فض المظاريف من المقرر عقدها يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019.



وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت بدء وصول كميات زيت الطعام المتعاقد عليها ضمن المناقصة رقم 4 التى طرحتها هيئة السلع التموينية الشهر الماضى اعتبارا من يوم 10 أكتوبر الجارى، وحتى 25 من الشهر نفسه، على أن تصل الدفعة الثانية من يوم 26 أكتوبر وحتى يوم 10 نوفمبر المقبل لطرحه على بطاقات التموين، فى إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية أولا بأول.