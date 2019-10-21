زلزال بقوة "6.4 ريختر" يضرب جزيرة فانواتو

كشفت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إن زلزالا قوته 6.4 درجة بمقياس ريختر، وقع قبالة جزيرة فانواتو فى المحيط الهادى، اليوم الإثنين.



ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار نتيجة الزلزال، الذى قالت الهيئة الأمريكية إنه كان على عمق 226 كيلومترا وعلى بعد نحو 58 كيلومترا شمالى بلدة إسانجل.