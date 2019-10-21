موعد مباراة بيراميدز والإنتاج الحربى والقنوات الناقلة

تقام مباراة الإنتاج الحربى وبيراميدز، اليوم الإثنين، فى مواجهة مثيرة يدخلها فريق الإنتاج بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على إنبى بهدف دون رد فيما تعادل بيراميدز مع سموحة سلبياً فى الجولة الرابعة للمسابقة.



ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مواجهات فاز فى مباراتين وخسر مباراتين وسجل أربعة أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف بينما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى مثلهما وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف.



وطالب مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه بمواصلة الصحوة واستغلال تراجع نتائج بيراميدز لخطف النقاط الثلاث والتقدم فى سباق مراكز الجدول بينما يطمح الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز فى إنهاء نغمة التعادلات التى تطارد فريقه فى جولتين على التوالى أمام طلائع الجيش 2-2 ثم أمام سموحة سلبياً.



موعد مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي

وتقام مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الإثنين، على استاد السلام.



القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والإنتاج الحربي

من المقرر أن تنقل قناتي تايم سبورت و أون سبورت والثانية الأرضية مباريات الدورى المصرى الممتاز.

