تراجع فى أسعار القمح.. والطن يسجل 528.25 دولار

شهدت أسعار القمح تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين، منتصف الأسبوع، في الأسواق التجارية، وسجل الطن نحو 528.25 دولار مقارنة بنحو 545.12 دولار أمس الأحد.



وكانت أسعار العقود الآجلة للقمح، تسليم نوفمبر ارتفعت عند 180 دولار للاردب، خلال تعاملات الجمعة، مرتفعة بنسبة 1.6%، وهبطت في وقت سابق بمقدار 0.48%، لتتداول على انخفاض عند 177 دولار للأردب.



ويقدر استهلاك مصر من القمح بنحو 16 مليون طن سنويا، يتم إنتاج 7 ملايين طن قمح محليا، في حين يتم استيراد نحو ما بين 9 ملايين طن سنويا.



وبحسب بيانات وزارة الزراعة يتم زراعة نحو 3 ملايين فدان بمحصول القمح سنويا ينتج الواحد منها في المتوسط 18 إردبًا بواقع 150 كيلوجرامًا.



وتعتبر القمح من السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها عدد كبير من الدول في صناعة الخبز والدقيق، وغيرها من الصناعات الغذائية.